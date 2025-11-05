ДТЕК оновив графіки відключень світла для Києва на 6 листопада

У Києві завтра, 6 листопада, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

За даними компанії, завтра світло планують відключати так:

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в окремих регіонах України діють графіки відключень світла, оскільки енергетичні об'єкти країни були пошкоджені внаслідок масованих ударів російських окупантів.

Раніше "Укренерго" попереджало, що завтра, 6 листопада, для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 черги до 2 черг. Графіки діятимуть з 08:00 до 22:00.

Також у цей же період енергетики введуть графіки обмеження потужності для промисловості.

В "Укренерго" закликали українців до економного енергоспоживання, оскільки останні дні в Україні спостерігається стабільно високий рівень споживання.

До слова, сьогодні, 5 листопада в Сумах було знеструмлено один з об'єктів КП "Міськводоканал". Унаслідок цього водопостачання для частини жителів міста забезпечували за графіком.