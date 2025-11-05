ДТЕК оновив графіки відключень світла для Києва на 6 листопада
У Києві завтра, 6 листопада, для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
За даними компанії, завтра світло планують відключати так:
- 1.1 черга - без світла з 16:00 до 17:00;
- 1.2 черга - без світла з 20:30 до 22:00;
- 2.1 черга - без світла з 20:30 до 22:00;
- 2.2 черга - без світла з 20:30 до 22:00;
- 3.1 черга - без світла з 08:00 до 10:00;
- 3.2 черга - без світла з 16:00 до 17:30;
- 4.1 черга - без світла з 14:00 до 17:30;
- 4.2 черга - без світла з 14:00 до 17:30;
- 5.1 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
- 5.2 черга - без світла з 17:00 до 20:00;
- 6.1 черга - без світла з 17:00 до 21:00;
- 6.2 черга - без світла з 17:00 до 21:00.
Відключення світла в Україні
Нагадаємо, в окремих регіонах України діють графіки відключень світла, оскільки енергетичні об'єкти країни були пошкоджені внаслідок масованих ударів російських окупантів.
Раніше "Укренерго" попереджало, що завтра, 6 листопада, для побутових споживачів введуть графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 черги до 2 черг. Графіки діятимуть з 08:00 до 22:00.
Також у цей же період енергетики введуть графіки обмеження потужності для промисловості.
В "Укренерго" закликали українців до економного енергоспоживання, оскільки останні дні в Україні спостерігається стабільно високий рівень споживання.
До слова, сьогодні, 5 листопада в Сумах було знеструмлено один з об'єктів КП "Міськводоканал". Унаслідок цього водопостачання для частини жителів міста забезпечували за графіком.