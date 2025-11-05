ДТЭК обновил графики отключений света для Киева на 6 ноября
В Киеве завтра, 6 ноября, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.
По данным компании, завтра свет планируют отключать так:
- 1.1 очередь - без света с 16:00 до 17:00;
- 1.2 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
- 2.1 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
- 2.2 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
- 3.1 очередь - без света с 08:00 до 10:00;
- 3.2 очередь - без света с 16:00 до 17:30;
- 4.1 очередь - без света с 14:00 до 17:30;
- 4.2 очередь - без света с 14:00 до 17:30;
- 5.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
- 5.2 очередь - без света с 17:00 до 20:00;
- 6.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
- 6.2 очередь - без света с 17:00 до 21:00.
Отключения света в Украине
Напомним, в отдельных регионах Украины действуют графики отключений света, поскольку энергетические объекты страны были повреждены в результате массированных ударов российских оккупантов.
Ранее "Укрэнерго" предупреждало, что завтра, 6 ноября, для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 0,5 очереди до 2 очередей. Графики будут действовать с с 08:00 до 22:00.
Также в этот же период энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.
В "Укрэнерго" призывали украинцев к экономному энергопотреблению, поскольку последние дни в Украине наблюдается стабильно высокий уровень потребления.
К слову, сегодня, 5 ноября в Сумах был обесточен один из объектов КП "Горводоканал". В результате этого водоснабжение для части жителей города обеспечивали по графику.