ua en ru
Ср, 05 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК обновил графики отключений света для Киева на 6 ноября

Киев, Среда 05 ноября 2025 22:00
UA EN RU
ДТЭК обновил графики отключений света для Киева на 6 ноября Иллюстративное фото: в Киеве 6 ноября будут действовать графики отключений света (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 6 ноября, для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

По данным компании, завтра свет планируют отключать так:

  • 1.1 очередь - без света с 16:00 до 17:00;
  • 1.2 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
  • 2.1 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
  • 2.2 очередь - без света с 20:30 до 22:00;
  • 3.1 очередь - без света с 08:00 до 10:00;
  • 3.2 очередь - без света с 16:00 до 17:30;
  • 4.1 очередь - без света с 14:00 до 17:30;
  • 4.2 очередь - без света с 14:00 до 17:30;
  • 5.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
  • 5.2 очередь - без света с 17:00 до 20:00;
  • 6.1 очередь - без света с 17:00 до 21:00;
  • 6.2 очередь - без света с 17:00 до 21:00.

Отключения света в Украине

Напомним, в отдельных регионах Украины действуют графики отключений света, поскольку энергетические объекты страны были повреждены в результате массированных ударов российских оккупантов.

Ранее "Укрэнерго" предупреждало, что завтра, 6 ноября, для бытовых потребителей введут графики почасовых отключений объемом от 0,5 очереди до 2 очередей. Графики будут действовать с с 08:00 до 22:00.

Также в этот же период энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.

В "Укрэнерго" призывали украинцев к экономному энергопотреблению, поскольку последние дни в Украине наблюдается стабильно высокий уровень потребления.

К слову, сегодня, 5 ноября в Сумах был обесточен один из объектов КП "Горводоканал". В результате этого водоснабжение для части жителей города обеспечивали по графику.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭК Киев Графики отключения света Электроэнергия Отключение света
Новости
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Путин снова пригрозил Западу и приказал готовить "масштабные ядерные испытания"
Аналитика
Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Дальше от Москвы. Как Россия потеряла нефтяной рынок Европы и кто занял ее место