ДТЕК дав графіки відключень світла для Києва на 18 листопада

Київ, Понеділок 17 листопада 2025 20:30
UA EN RU
ДТЕК дав графіки відключень світла для Києва на 18 листопада Ілюстративне фото: у Києві 18 листопада відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 18 листопада, побутовим споживачам відключатимуть світло за графіками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, світло планують відключати так:

  • черга 1.1 - без світла з 07:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 1.2 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 2.1 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 2.2 - без світла з 05:30 до 09:30 та з 16:00 до 20:00;
  • черга 3.1 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:30;
  • черга 3.2 - без світла з 09:00 до 13:00 та з 19:30 до 23:30;
  • черга 4.1 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:30;
  • черга 4.2 - без світла з 00:00 до 02:30, з 09:00 до 13:00 і з 19:30 до 23:30;
  • черга 5.1 - без світла з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 5.2 - без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 і з 23:00 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30 та з 23:00 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 02:00 до 06:00, з 12:30 до 16:30.

Фото: графік відключень світла в Києві на 18 листопада (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" попереджали, що у вівторок, 18 листопада, у більшості областей України для побутових споживачів діятимуть графіки відключень світла обсягом від 1,5 до 4 черг.

Також 18 листопада енергетики введуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Графіки відключень світла необхідні, оскільки російські окупанти пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Через атаки росіян рівень генерації електроенергії в Україні недостатній, щоб покрити всі потреби.

