Главная » Бизнес » Энергетика

ДТЭК дал графики отключений света для Киева на 18 ноября

Киев, Понедельник 17 ноября 2025 20:30
ДТЭК дал графики отключений света для Киева на 18 ноября Иллюстративное фото: в Киеве 18 ноября будут отключать свет (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве завтра, 18 ноября, бытовым потребителям будут отключать свет по графикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Telegram.

Как отметили в компании, свет планируют отключать так:

  • очередь 1.1 - без света с 07:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 1.2 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 2.1 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 2.2 - без света с 05:30 до 09:30 и с 16:00 до 20:00;
  • очередь 3.1 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
  • очередь 3.2 - без света с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
  • очередь 4.1 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
  • очередь 4.2 - без света с 00:00 до 02:30, с 09:00 до 13:00 и с 19:30 до 23:30;
  • очередь 5.1 - без света с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 5.2 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 6.1 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30 и с 23:00 до 24:00;
  • очередь 6.2 - без света с 02:00 до 06:00, с 12:30 до 16:30.

Фото: график отключений света в Киеве на 18 ноября (t.me/dtek_ua)

Отключения света в Украине

Напомним, ранее в "Укрэнерго" предупреждали, что во вторник, 18 ноября, в большинстве областей Украины для бытовых потребителей будут действовать графики отключений света объемом от 1,5 до 4 очередей.

Также 18 ноября энергетики введут графики ограничения мощности для промышленности.

Графики отключений света необходимы, поскольку российские оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры Украины.

Из-за атак россиян уровень генерации электроэнергии в Украине недостаточен, чтобы покрыть все потребности.

