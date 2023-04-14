ua ru
Пт, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ДСНС розповіли про наслідки часткових підтоплень в Україні

Новость на русском →
П'ятниця 14 квітня 2023 18:13
В ДСНС розповіли про наслідки часткових підтоплень в Україні Фото: в ДСНС розповіли про наслідки часткових підтоплень в Україні (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

В Україні внаслідок сезонного підняття рівня води залишаються підтоплені близько 470 дворогосподарств. Гідрологічна ситуація залишається контрольованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.

"За інформацією Гідрометцентру, спостерігається сезонне підняття рівня води в межах річок Дніпро, Десна, Сейм, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Київської, Рівненської, Черкаської та Чернігівської областей", - пише пресслужба.

Тим часом в Волинській, Рівненській та Черкаській областях підтоплено понад 10 тис. га сільгоспугідь. Також порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів:

  • Чернігівська область - 29;
  • Київська область - 1.

"Для моніторингу та координації дій у Київській та Чернігівській областях задіяно мобільні оперативні групи ДСНС, якими здійснюється повітряна розвідка підтоплених територій із застосуванням БПЛА", - додає ДСНС.

До Чернігівської області були направлені 5 болотоходів "Богун" та два плавзасоби.

Фото: в ДСНС розповіли про наслідки часткових підтоплень в Україні (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо РБК-Україна писало про те, що в Київській області через повінь розмило дамбу, внаслідок чого в місті Іванків затоплені дороги.

Тим часом синоптики попередили жителів Києва й низки областей про можливі підтоплення доріг та будинків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС
NEWS
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
Україна не повідомляла США плани наступу через сумніви у їх здатності зберігати таємниці, - AP
DAILY
Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Кінець епохи? Чи утримає Ердоган владу після виборів у Туреччині та чого чекати Україні