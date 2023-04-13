Жителів Києва та низки областей попередили про загрозу підтоплення
Жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Синоптики попереджають, що найближчими днями очікується розлив річок у північній та центральній частині України. Зокрема, можливе підняття рівня води на 0,1-0,3 м за добу на Верхньому Дніпрі.
Українців попередили про можливе затоплення заплав, доріг, населених пунктів, будинків та інших будівель;
- у Чернігівському районі оголосили третій (червоний) рівень небезпеки;
- у Новгород-Сіверському (с.Зайцеве) і Корюківському (с.Загребелля) районах Чернігівської області - другий (оранжевий) рівень небезпеки через розлив річок Десна та Снов;
- у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області - другий (оранжевий) рівень небезпеки через можливе підняття рівня води на Дніпрі та Київському морі;
- у прирічкових населених пунктах Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей - другий (оранжевий) рівень небезпеки;
- у Чернігові через можливе затоплення пляжу "Золотий берег" оголошено перший (жовтий) рівень.
Нагадаємо, синоптики попередили, що завтра на Лівобережжі, а також Закарпатті та в Карпатах дощі.
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