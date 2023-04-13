Жителів Києва та низки областей попередили про загрозу підтоплення

Жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Синоптики попереджають, що найближчими днями очікується розлив річок у північній та центральній частині України. Зокрема, можливе підняття рівня води на 0,1-0,3 м за добу на Верхньому Дніпрі.

Українців попередили про можливе затоплення заплав, доріг, населених пунктів, будинків та інших будівель;

у Чернігівському районі оголосили третій (червоний) рівень небезпеки;

у Новгород-Сіверському (с.Зайцеве) і Корюківському (с.Загребелля) районах Чернігівської області - другий (оранжевий) рівень небезпеки через розлив річок Десна та Снов;

через розлив річок Десна та Снов; у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області - другий (оранжевий) рівень небезпеки через можливе підняття рівня води на Дніпрі та Київському морі;

через можливе підняття рівня води на Дніпрі та Київському морі; у прирічкових населених пунктах Черкаської, Полтавської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Запорізької областей - другий (оранжевий) рівень небезпеки;

у Чернігові через можливе затоплення пляжу "Золотий берег" оголошено перший (жовтий) рівень.

Нагадаємо, синоптики попередили, що завтра на Лівобережжі, а також Закарпатті та в Карпатах дощі.

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