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В ГСЧС рассказали о последствиях частичных подтоплений в Украине

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Пятница 14 апреля 2023 18:13
В ГСЧС рассказали о последствиях частичных подтоплений в Украине Фото: в ГСЧС рассказали о последствиях частичных подтоплений в Украине (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергей Пышкин

В Украине в результате сезонного поднятия уровня воды остаются подтоплены около 470 домохозяйств. Гидрологическая ситуация остается контролируемой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"По информации Гидрометцентра, наблюдается сезонное повышение уровня воды в пределах рек Днепр, Десна, Сейм, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Киевской, Ровенской, Черкасской и Черниговской областей", - пишет прессслужба.

В Волынской, Ровенской и Черкасской областях подтоплено более 10 тысяч га сельхозугодий. Также нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов:

  • Черниговская область - 29;
  • Киевская область - 1.

"Для мониторинга и координации действий в Киевской и Черниговской областях задействованы мобильные оперативные группы ГСЧС, по которым осуществляется воздушная разведка подтопленных территорий с применением БПЛА", - добавляет ГСЧС.

В Черниговскую область были направлены 5 болотоходов "Богун" и два плавсредства.

Фото: в ГСЧС рассказали о последствиях частичных подтоплений в Украине (t.me/dsns_telegram)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Киевской области из-за наводнения размыло дамбу, в результате чего в городе Иванков затоплены дороги.

Тем временем синоптики предупредили жителей Киева и ряда областей о возможных подтоплениях дорог и домов.

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