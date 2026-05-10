ДСНС повідомила про наслідки майже двох тисяч пожеж в Україні

Де ситуація найскладніша

За інформацією ДСНС, найбільші площі займань зафіксовані в північних та центральних регіонах країни. Лідером за масштабами вигорілих територій стала Житомирська область - там вогонь знищив понад 842 га екосистем.

Статистика займань за областями:

Житомирська - 842,3 га;

Чернігівська - 503,65 га;

Київська - 201,47 га;

Рівненська - 182,73 га;

Закарпатська - 114,04 га;

Дніпропетровська - 80,13 га;

Волинська - 61,27 га;

Харківська - 60,26 га.

Менші за площею, але чисельні пожежі зафіксовані також у Вінницькій, Львівській, Полтавській та інших областях.

Причини пожеж та застереження

Рятувальники наголошують, що основними факторами катастрофічних масштабів є аномальна спека, ворожі обстріли та людський фактор.

У ДСНС застерігають, що спалювання сухостою та сміття - це не прибирання, а свідоме нищення природи, яке створює загрозу життю людей.

Громадян закликають не палити траву, адже кожна іскра в умовах сухої погоди може призвести до масштабної катастрофи.