ДСНС повідомила про наслідки майже двох тисяч пожеж в Україні

В Україні через масштабні пожежі в екосистемах вигоріло майже 2250 гектарів землі. Вогонь, спричинений спекою, обстрілами та недбалістю, зафіксовано у 1821 випадку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
За інформацією ДСНС, найбільші площі займань зафіксовані в північних та центральних регіонах країни. Лідером за масштабами вигорілих територій стала Житомирська область - там вогонь знищив понад 842 га екосистем.
Статистика займань за областями:
Менші за площею, але чисельні пожежі зафіксовані також у Вінницькій, Львівській, Полтавській та інших областях.
Рятувальники наголошують, що основними факторами катастрофічних масштабів є аномальна спека, ворожі обстріли та людський фактор.
У ДСНС застерігають, що спалювання сухостою та сміття - це не прибирання, а свідоме нищення природи, яке створює загрозу життю людей.
Громадян закликають не палити траву, адже кожна іскра в умовах сухої погоди може призвести до масштабної катастрофи.
Нагадаємо, масштабна лісова пожежа в Чорнобильській зоні спалахнула 8 травня 2026 року. Через сильний вітер та тривалу посуху вогонь швидко поширився територією, охопивши понад 1100 гектарів лісової підстилки.
До гасіння вогню залучили сотні рятувальників та спецтехніку, проте станом на вечір 9 травня площа займання зросла до 1200 гектарів.
У Міністерстві внутрішніх справ та Державному агентстві з управління зоною відчуження запевнили, що фахівці проводять цілодобовий моніторинг радіаційного фону.
Попри значні масштаби пожежі, фахівці зазначають, що радіаційна загроза наразі відсутня, а ситуація перебуває під повним контролем екстрених служб.