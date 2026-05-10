Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

ГСЧС сообщила о последствиях почти двух тысяч пожаров в Украине

16:25 10.05.2026 Вс
2 мин
Спасатели назвали область, которая пострадала больше всего
aimg Сергей Козачук
Фото: в ГСЧС назвали области с наибольшими убытками из-за пожаров (Getty Images)

В Украине из-за масштабных пожаров в экосистемах выгорело почти 2250 гектаров земли. Огонь, вызванный жарой, обстрелами и халатностью, зафиксирован в 1821 случае.

Где ситуация самая сложная

По информации ГСЧС, наибольшие площади возгораний зафиксированы в северных и центральных регионах страны. Лидером по масштабам выгоревших территорий стала Житомирская область - там огонь уничтожил более 842 га экосистем.

Статистика возгораний по областям:

  • Житомирская - 842,3 га;
  • Черниговская - 503,65 га;
  • Киевская - 201,47 га;
  • Ровенская - 182,73 га;
  • Закарпатская - 114,04 га;
  • Днепропетровская - 80,13 га;
  • Волынская - 61,27 га;
  • Харьковская - 60,26 га.

Меньшие по площади, но многочисленные пожары зафиксированы также в Винницкой, Львовской, Полтавской и других областях.

Фото: (t.me/dsns_telegram)

Причины пожаров и предостережения

Спасатели отмечают, что основными факторами катастрофических масштабов являются аномальная жара, вражеские обстрелы и человеческий фактор.

В ГСЧС предостерегают, что сжигание сухостоя и мусора - это не уборка, а сознательное уничтожение природы, которое создает угрозу жизни людей.

Граждан призывают не жечь траву, ведь каждая искра в условиях сухой погоды может привести к масштабной катастрофе.

Пожар в Чернобыльской зоне

Напомним, масштабный лесной пожар в Чернобыльской зоне вспыхнул 8 мая 2026 года. Из-за сильного ветра и длительной засухи огонь быстро распространился по территории, охватив более 1100 гектаров лесной подстилки.

К тушению огня привлекли сотни спасателей и спецтехнику, однако по состоянию на вечер 9 мая площадь возгорания выросла до 1200 гектаров.

В Министерстве внутренних дел и Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения заверили, что специалисты проводят круглосуточный мониторинг радиационного фона.

Несмотря на значительные масштабы пожара, специалисты отмечают, что радиационная угроза пока отсутствует, а ситуация находится под полным контролем экстренных служб.

