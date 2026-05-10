ГСЧС сообщила о последствиях почти двух тысяч пожаров в Украине

Где ситуация самая сложная

По информации ГСЧС, наибольшие площади возгораний зафиксированы в северных и центральных регионах страны. Лидером по масштабам выгоревших территорий стала Житомирская область - там огонь уничтожил более 842 га экосистем.

Статистика возгораний по областям:

Житомирская - 842,3 га;

Черниговская - 503,65 га;

Киевская - 201,47 га;

Ровенская - 182,73 га;

Закарпатская - 114,04 га;

Днепропетровская - 80,13 га;

Волынская - 61,27 га;

Харьковская - 60,26 га.

Меньшие по площади, но многочисленные пожары зафиксированы также в Винницкой, Львовской, Полтавской и других областях.

Фото: (t.me/dsns_telegram)

Причины пожаров и предостережения

Спасатели отмечают, что основными факторами катастрофических масштабов являются аномальная жара, вражеские обстрелы и человеческий фактор.

В ГСЧС предостерегают, что сжигание сухостоя и мусора - это не уборка, а сознательное уничтожение природы, которое создает угрозу жизни людей.

Граждан призывают не жечь траву, ведь каждая искра в условиях сухой погоды может привести к масштабной катастрофе.