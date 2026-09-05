ДСНС показала наслідки ударів РФ по "Епіцентру" в Миколаєві (фото)

28 серпня Росія завдавала удару по торговельному центру "Епіцентр", але в Запоріжжі - тоді виникла сильна пожежа, є поранені, і це була вже не перша атака саме на об'єкти цієї мережі. Того ж дня під удар потрапив і бізнес по всій країні - у Сумах та на Київщині знищили логістичні об'єкти "Нової пошти".

Загалом лише за два дні, 27 та 28 серпня, Росія фактично провела цілеспрямовану кампанію проти українського бізнесу - під удар потрапили "Епіцентр", "Нова пошта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а також книгарні та видавництва.