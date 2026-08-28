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"Епіцентр" та "Нова пошта" у вогні: що відомо про наслідки атаки на Київщині, Запоріжжі й не тільки

09:45 28.08.2026 Пт
3 хв
Після нічного терору ворог продовжує повітряну атаку й вдень
aimg Анастасія Никончук
"Епіцентр" та "Нова пошта" у вогні: що відомо про наслідки атаки на Київщині, Запоріжжі й не тільки Фото: на Київщині масово палали автівки внаслідок російської атаки (ДСНС)
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Російські війська в ніч проти 28 серпня атакували Україну безпілотниками та КАБами. У Сумах та Київській області знищено об'єкти "Нової пошти", у Запоріжжі спалахнув "Епіцентр". На Харківщині загинула людина.

РБК-Україна зібрало всю інформацію про нічну ворожу атаку на Україну.

Головне

  • Суми: російські війська вдарили чотирма КАБами по терміналу "Нової пошти", пошкоджено три вантажівки.
  • Київщина: У Бучанському районі дрони знищили сортувальне депо "Нової пошти", також горіли складські будівлі та автомобілі. Під час роботи рятувальників був повторний удар.
  • Запоріжжя: російський дрон влучив в будівельний гіпермаркет "Епіцентр". Виникла пожежа площею близько 2 тисяч кв. м, постраждали чотири особи.
  • Житомирщина: спалахнули чотири вантажівки та три напівпричепи. За попередніми даними, загиблих та постраждалих немає.
  • Харківщина: у Змієві після двох ударів реактивними БПЛА спалахнули два приватні будинки. Загинула одна людина, ще двоє постраждали, зокрема дитина.

Суми та Київська область

"Нова пошта" повідомила про знищення сортувальних центрів у Сумах та Київській області. За терміналом у Сумах російські війська завдали удару чотирма КАБами, також було пошкоджено три вантажівки. На Київщині сортувальний депо знищив безпілотник. Усі співробітники компанії живі.

Фото: "Нова пошта"

Запоріжжя

У Запоріжжі російський дрон ударив по будівельному гіпермаркету "Епіцентр". Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що внаслідок атаки виникла пожежа площею близько 2 тисяч квадратних метрів. Поранення отримали чотири особи.

Фото: голова Запорізької ОВ Іван Федоров

Київська область

У Святопетрівському Бучанського району під удар потрапили складські приміщення "Нової пошти" та розташоване поруч виробництво. Голова Білогородської громади Антон Овсієнко повідомив, що під час ліквідації пожежі за місцем пригоди завдали ще двох ударів. Рятувальники встигли відійти у безпечне місце.

Фото: голова Білогородської громади Антон Овсієнко

На іншій локації у Бучанському районі рятувальники ДСНС гасили пожежу складської будівлі та 13 легкових автомобілів. У багатоквартирному будинку вибуховою хвилею вибило вікна.

Фото: ДСНС

Житомирська область

За даними ДСНС, в результаті російської атаки спалахнули чотири вантажні автомобілі і три напівпричепи. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. Попередньо загиблих та постраждалих немає.

Фото: ДСНС

Харківська область

У Змієві російські війська двічі атакували реактивними БПЛА. Один із ударів припав по житловому сектору, де спалахнули два приватні будинки. За даними ДСНС, одна людина загинула, ще двоє постраждали, серед них дитина. Площа пожежі становила 120 квадратних метрів.

Фото: ДСНС

Нагадуємо, що в ніч проти 28 серпня Росія атакувала Україну 164 безпілотниками, запустивши їх з вечора 27 серпня. Більшість повітряних цілей не досягли призначених об'єктів завдяки роботі української протиповітряної оборони.

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