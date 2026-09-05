ua en ru
Сб, 05 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

ГСЧС показала последствия ударов РФ по "Эпицентру" в Николаеве (фото)

07:50 05.09.2026 Сб
1 мин
Спасателям приходилось отходить из-за угрозы новых попаданий.
aimg Екатерина Коваль
ГСЧС показала последствия ударов РФ по "Эпицентру" в Николаеве (фото) Фото: работа спасателей на месте попаданий в Николаеве (t.me/dsns_telegram)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Оккупанты несколько раз ударили по торговому центру "Эпицентр" в Николаеве. Пострадали два человека, на месте попаданий возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, в результате повторных ударов повреждены торговые залы, а на месте попаданий вспыхнули пожары.

Пострадали два человека.

Спасатели работали в условиях постоянной угрозы повторных ударов - из-за опасности личный состав неоднократно приходилось отводить на безопасное расстояние.

Как только ситуация разрешала, они возвращались к ликвидации последствий атаки.

28 августа Россия наносила удар по торговому центру "Эпицентр", но в Запорожье - тогда возник сильный пожар, ранены, и это была уже не первая атака именно на объекты этой сети. В тот же день под удар попал и бизнес по всей стране - в Сумах и Киевской области уничтожили логистические объекты "Новой почты".

Всего за два дня, 27 и 28 августа, Россия фактически провела целенаправленную кампанию против украинского бизнеса - под удар попали "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло", а также книжные магазины и издательства.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Николаев Война в Украине
Новости
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
В Борисполе дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки
Аналитика
Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Новый рекорд перед зимой. Сколько стоит аренда дома и как проверить автономность