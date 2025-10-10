ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київщину: у Броварах дрон впав на мінімаркет

Бровари, П'ятниця 10 жовтня 2025 08:16
ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київщину: у Броварах дрон впав на мінімаркет Фото: ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київську область (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

У Броварах Київської області вночі уламки ворожого дрона впали на двоповерхову будівлю мінімаркету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, цієї ночі у Броварах уламки ворожого безпілотника впали на двоповерхову будівлю мінімаркету. Внаслідок цього на місці сталася пожежа та часткове руйнування споруди.

Наразі за даними співробітників ДСНС пожежа ліквідована.

Обстріл Києва 10 жовтня

Нагадаємо, що російські окупанти, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атакувати Київ.

Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, що в результаті обстрілу столиці поранення отримали 12 осіб.

Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго пояснили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики ж наразі вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Також через масований обстріл Києва сьогодні, 10 жовтня, метрополітен працюватиме з суттєвими обмеженнями. Так, значно зростуть інтервали між потягами, також частину станцій зеленої гілки буде зачинено.

Більше подробиць про нічний масований обстріл столиці – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Війська РФ Війна Росії проти України Окупанти
