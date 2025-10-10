ДСНС показала наслідки нічної атаки на Київщину: у Броварах дрон впав на мінімаркет

У Броварах Київської області вночі уламки ворожого дрона впали на двоповерхову будівлю мінімаркету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

За даними рятувальників, цієї ночі у Броварах уламки ворожого безпілотника впали на двоповерхову будівлю мінімаркету. Внаслідок цього на місці сталася пожежа та часткове руйнування споруди.

Обстріл Києва 10 жовтня

Нагадаємо, що російські окупанти, починаючи з пізнього вечора 9 жовтня, почали атакувати Київ.

Ворог запустив у напрямку столиці дрони, через що неодноразово було чутно вибухи. Відомо, що в результаті обстрілу столиці поранення отримали 12 осіб.

Зазначається, що головними цілями ворога є об'єкти енергетичної інфраструктури. У Міненерго пояснили, що сьогодні вночі російські військові масово атакують об'єкти енергетичної інфраструктури.

Енергетики ж наразі вживають всі необхідні заходи для мінімізації негативних наслідків.

Також через масований обстріл Києва сьогодні, 10 жовтня, метрополітен працюватиме з суттєвими обмеженнями. Так, значно зростуть інтервали між потягами, також частину станцій зеленої гілки буде зачинено.

Більше подробиць про нічний масований обстріл столиці – читайте у матеріалі РБК-Україна.