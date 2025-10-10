ГСЧС показала последствия ночной атаки на Киевщину: в Броварах дрон упал на минимаркет
В Броварах Киевской области ночью обломки вражеского дрона упали на двухэтажное здание минимаркета.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным спасателей, этой ночью в Броварах обломки вражеского беспилотника упали на двухэтажное здание минимаркета. В результате на месте произошел пожар и частичное разрушение сооружения.
Сейчас по данным сотрудников ГСЧС пожар ликвидирован.
Обстрел Киева 10 октября
Напомним, что российские оккупанты, начиная с позднего вечера 9 октября, начали атаковать Киев.
Враг запустил в направлении столицы дроны, из-за чего неоднократно были слышны взрывы. Известно, что в результате обстрела столицы ранения получили 12 человек.
Отмечается, что главными целями врага являются объекты энергетической инфраструктуры. В Минэнерго объяснили, что сегодня ночью российские военные массово атакуют объекты энергетической инфраструктуры.
Энергетики же сейчас принимают все необходимые меры для минимизации негативных последствий.
Также из-за массированного обстрела Киева сегодня, 10 октября, метрополитен будет работать с существенными ограничениями. Так, значительно возрастут интервалы между поездами, также часть станций зеленой ветки будет закрыта.
Больше подробностей о ночном массированном обстреле столицы - читайте в материале РБК-Украина.