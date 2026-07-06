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ГСЧС опубликовали кадры спасательных операций после атаки на Киев

06:13 06.07.2026 Пн
2 мин
Десятки людей спасатели вывели из горящих и разрушенных домов
aimg Екатерина Коваль
ГСЧС опубликовали кадры спасательных операций после атаки на Киев Фото: спасатели уже работают на месте попадания (t.me/dsns_telegram)
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ГСЧС рассказала детали ликвидации последствий массированной атаки на Киев. Спасатели вывели десятки людей из разрушенных и горящих домов в нескольких районах города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Подольский район

В жилой пятиэтажке произошло попадание с последующим разрушением с 9 по 5 этажа. 17 человек вывели на свежий воздух, еще 28 спасли с верхних этажей с помощью автолестницы. Спасательная операция продолжается.

По другим адресам:

  • загорелась обшивка крыши здания и лифтовая шахта;
  • частичное разрушение крыши 19-этажки, горят автомобили во дворе;
  • падение обломков на уровне 16 этажа 25-этажного дома;
  • продолжается поиск пострадавших в 21-этажном доме, где разрушены со 2 по 5 этажа.

Дарницкий район

На территории жилого комплекса в одном из 25-этажных домов обломки упали на уровне 4 этажа, в другом - произошел пожар квартир на площади 150 кв. м. Также горит рядом расположенный гаражный кооператив.

Фото: ликвидация последствий ночной атаки на Киев (t.me/dsns_telegram)

По другому адресу из-за попадания обломков в 30-этажное здание вспыхнул пожар с 23 по 25 этажа.

Голосеевский район

Предварительно в результате атаки горит нежилое здание.

Спасатели и все службы продолжают работать на локациях. Информацию о пострадавших уточняют.

Напомним, по обновленным данным мэра Киева Виталия Кличко, в настоящее время в столице 24 пострадавших, 14 из них госпитализировали, среди них двое детей.

Также сообщалось, что в результате атаки на Киевщину погиб человек, еще 10 получили ранения.

Ранее в ЦПД объяснили, что массированная атака на Киев преследует демонстративные цели - Россия пытается создать "картинку" для собственного общества.

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