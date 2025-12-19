У ДШВ спростували інформацію про захоплення росіянами двох сіл на Донеччині

Брехня росіян про успіхи на фронті

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін вже вкотре нафантазував чергові "успіхи" своєї армії на фронті в Україні. Він прилюдно заявив про "захоплення" Сіверська Донецької області.

Водночас українські війська повідомили, що хоч ситуація в Сіверську напружена, чутки про контроль російських окупантів над містом є неправдивими. Українські військові ведуть бої за Сіверськ. Було ліквідовано багато росіян, які намагалися просочуватися у місто.

Раніше у Третьому армійському корпусі ЗСУ розвіяли фейк росіян про нібито пропив ворога у Лиман Донецької області.

Також російська пропаганда продовжує поширювати фейки про "повний контроль" над Куп'янськом у Харківській області. Однак ЗСУ провели там успішну операцію і заблокували окупантів.