В ДШВ опровергли информацию о захвате россиянами двух сел в Донецкой области

Информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса Быстрого реагирования ДШВ.
"Информация, распространяемая отдельными информационными ресурсами о якобы захвате противником населенных пунктов Серебрянка и Дроновка не соответствует действительности", - отметили в бригаде.
Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.
Наряду с этим после массированного огневого поражения с привлечением артиллерийских систем различного калибра, и дронов, противник использует рельеф местности, лесополосы и плотные посадки для инфильтрации в межпозиционное пространство.
Отмечается его маскировка под местное население. Его действия носят характер локальных штурмовых действий и диверсионно-разведывательной активности.
Для логистического обеспечения и прикрытия маршрутов выдвижения противник использует барьерный рубеж р.Северский Донец.
"Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме", - рассказали в бригаде.
Напомним, недавно российский диктатор Владимир Путин уже в который раз нафантазировал очередные "успехи" своей армии на фронте в Украине. Он прилюдно заявил о "захвате" Северска Донецкой области.
В то же время украинские войска сообщили, что хоть ситуация в Северске напряженная, слухи о контроле российских оккупантов над городом являются ложными. Украинские военные ведут бои за Северск. Было ликвидировано много россиян, которые пытались просачиваться в город.
Ранее в Третьем армейском корпусе ВСУ развеяли фейк россиян о якобы пропиле врага в Лиман Донецкой области.
Также российская пропаганда продолжает распространять фейки о "полном контроле" над Купянском в Харьковской области. Однако ВСУ провели там успешную операцию и заблокировали оккупантов.