В ДШВ опровергли информацию о захвате россиянами двух сел в Донецкой области

Информация о захвате российскими войсками населенных пунктов Серебрянка и Дроновка в Донецкой области не соответствует действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook 81-й отдельной аэромобильной Слобожанской бригады 7 корпуса Быстрого реагирования ДШВ.

"Информация, распространяемая отдельными информационными ресурсами о якобы захвате противником населенных пунктов Серебрянка и Дроновка не соответствует действительности", - отметили в бригаде.

Военные отметили, что по состоянию на текущий момент Силы обороны Украины удерживают позиции в пределах указанных населенных пунктов и на прилегающих рубежах.

Наряду с этим после массированного огневого поражения с привлечением артиллерийских систем различного калибра, и дронов, противник использует рельеф местности, лесополосы и плотные посадки для инфильтрации в межпозиционное пространство.

Отмечается его маскировка под местное население. Его действия носят характер локальных штурмовых действий и диверсионно-разведывательной активности.

Для логистического обеспечения и прикрытия маршрутов выдвижения противник использует барьерный рубеж р.Северский Донец.

"Все выявленные попытки противника продвинуться или закрепиться срываются огневыми средствами и контрдействиями украинских подразделений. Обстановка остается напряженной, командование осуществляет управление войсками в штатном режиме", - рассказали в бригаде.