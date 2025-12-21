У ДШВ показали рідкісні кадри боїв у Покровську (відео)

Як зазначили у 7 корпусі ДШВ, російські війська продовжують інтенсивний натиск на українську оборону у Покровську. Для досягнення мети противник застосовує весь наявний арсенал. Зокрема, масовані атаки FPV-дронами по одній цілі, намагаючись "випалювати" все живе.

Під час однієї з таких атак бійці 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу ДШВ, пересуваючись у приватному секторі Покровська, потрапили під рій ударів ворожих FPV-дронів.

Протягом двох хвилин ворог запустив по десантниках майже 20 ударних дронів. Все відбувалися з мінімальними інтервалами - у середньому 1 на 3 секунди.

"Попри інтенсивність атаки, особовий склад січеславських десантників втрат не зазнав. Після завершення обстрілу наша група продовжила виконання бойового завдання", - розповіли військові.

На відео показані кадри від першої особи, які демонструють умови, в яких оборонці Покровська щоденно стримують просування противника.