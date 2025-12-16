ЗСУ отримали підкріплення і успішно протистоять спробам РФ протиснути оборону

Українські захисники в зоні відповідальності УВ “Схід” стримують натиск противника і від початку доби відбили 46 штурмів. Важливе і підкріплення, яке Сили оборони отримали днями в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Як пише РБК-Україна , про це заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Дніпро" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

За його словами, все ще тривають активні дії українських підрозділів в районі Покровсько-Мирноградської агломерації. При цьому росіяни мають значні втрати і наразі вже залучили весь свій оперативний резерв - повітрянодесантну дивізію, в яку входять три полки.

"Цими силами росіяни намагаються протиснути нашу оборону, як по флангах, так і напряму. Проте Сили оборони України нещодавно також отримали підкріплення, тому успішно протистоять цим спробам" , - йдеться у повідомленні.

Відомо, що на Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 25 атак на позиції наших захисників у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та в напрямках населених пунктів Гришине й Новопавлівки. Стримуючи ворожий натиск, українські захисники вже відбили 19 атак, бої тривають.

"Сили оборони України надалі контролюють північну частину Покровська. У центральній частині міста українські воїни блокують просування противника", - додали у пресслужбі..

У Мирнограді українські підрозділи тримають оборонні рубежі та ліквідовують противника на підступах до міста.

"Логістика залишається ускладненою. Для підсилення наших можливостей постачання вживаються заходи з розширення логістичних коридорів до Мирнограда", - додали в ОСУВ "Дніпро".