В ДШВ показали редкие кадры боев в Покровске (видео)

Украинские бойцы показали кадры, демонстрирующие условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Как отметили в 7 корпусе ДШВ, российские войска продолжают интенсивный натиск на украинскую оборону в Покровске. Для достижения цели противник применяет весь имеющийся арсенал. В частности, массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжигать" все живое.
Во время одной из таких атак бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ДШВ, передвигаясь в частном секторе Покровска, попали под рой ударов вражеских FPV-дронов.
В течение двух минут враг запустил по десантникам почти 20 ударных дронов. Все происходили с минимальными интервалами - в среднем 1 на 3 секунды.
"Несмотря на интенсивность атаки, личный состав сичеславских десантников потерь не понес. После завершения обстрела наша группа продолжила выполнение боевой задачи", - рассказали военные.
На видео показаны кадры от первого лица, которые демонстрируют условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение противника.
Напомним, эпицентром боев в Донецкой области уже длительное время остается Покровское направление. Российские войска пытаются окружить Покровск с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Как сообщили в ДШВ, российские оккупанты сосредоточены преимущественно на юге Покровска, а небольшие группы есть по всей территории агломерации. Враг круглосуточно штурмует позиции Сил обороны и несет большие потери.
По информации полковника ВСУ Владислава Селезнева, Россия сконцентрировала на Покровском направлении более 140 тысяч военных.
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения продолжают удерживать северную часть Покровска. Битва за город продолжается.
По данным главкома, Силы обороны удерживают оборону Покровско-Мирноградской агломерации, несмотря на усиление давления со стороны российских войск.
Также известно, что украинские военные активно организуют дополнительные логистические пути в Покровск и Мирноград, а также получили подкрепление.
Добавим, по словам Сырского, Россия нарастила группировку войск до около 710 тысяч человек для ведения стратегической наступательной операции против Украины.