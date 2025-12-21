В ДШВ показали редкие кадры боев в Покровске (видео)

Украинские бойцы показали кадры, демонстрирующие условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram 7 корпуса Быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Как отметили в 7 корпусе ДШВ, российские войска продолжают интенсивный натиск на украинскую оборону в Покровске. Для достижения цели противник применяет весь имеющийся арсенал. В частности, массированные атаки FPV-дронами по одной цели, пытаясь "выжигать" все живое.

Во время одной из таких атак бойцы 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса ДШВ, передвигаясь в частном секторе Покровска, попали под рой ударов вражеских FPV-дронов.

В течение двух минут враг запустил по десантникам почти 20 ударных дронов. Все происходили с минимальными интервалами - в среднем 1 на 3 секунды.

"Несмотря на интенсивность атаки, личный состав сичеславских десантников потерь не понес. После завершения обстрела наша группа продолжила выполнение боевой задачи", - рассказали военные.

На видео показаны кадры от первого лица, которые демонстрируют условия, в которых защитники Покровска ежедневно сдерживают продвижение противника.