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Справжній люкс: дружина Зінченка показала, як носити білий костюм - хіт цього літа

Вівторок 17 червня 2025 16:52
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Справжній люкс: дружина Зінченка показала, як носити білий костюм - хіт цього літа Влада Зінченко (фото: instagram.com/v.lada_sedan)
Автор: Іванна Пашкевич

Цього літа білий костюм - справжній модний хіт. І дружина українського футболіста Олександра Зінченка це тільки підтверджує. 29-річна блогерка та журналіста Влада Седан показала стильний приклад, як носити цей тренд із шиком і впевненістю.

РБК-Україна пропонує подивитися, як зіркова красуня втілює головну ідею сезону.

У новому образі Влада зʼявилася в розкішному білому костюмі oversize-фасону, що миттєво притягує погляд.

Штани вільного крою мʼяко лягають по фігурі, піджак сидить трохи розслаблено, однак з чітко окресленими плечима - саме так зараз носять люксовий костюм.

Образ доповнює недбало вкладене волосся та природний макіяж, які ще більше підкреслюють effortless-естетику "тихої розкоші".

Чому саме білий?

Білий костюм - це тренд, що повернувся на подіуми з подвоєною силою. Він символізує чистоту, впевненість і незалежність.

Улітку 2025-го такий образ став синонімом класу: він освіжає, виглядає престижно та гармонійно контрастує з засмагою.

Влада Зінченко - не єдина, хто обирає білий тотал-лук: цей стиль активно підтримують світові інфлюенсерки та моделі, а стрітстайл-хроніки з Копенгагена й Парижа буквально заповнені подібними варіантами.

Справжній люкс: дружина Зінченка показала, як носити білий костюм - хіт цього літаВлада Зінченко (скріншот)

Як і з чим носити білий костюм цього літа

Щоб білий костюм “грав”, стилісти радять дотримуватись простих, але важливих правил.

По-перше, не перевантажувати образ кольорами. Краще обрати нюдову білизну, мінімалістичні прикраси й сумку у пастельній гамі або металевому відтінку.

Справжній люкс: дружина Зінченка показала, як носити білий костюм - хіт цього літаЯк носити білий костюм цього літа (фото: instagram.com/juliesfi)

Взуття може бути як на підборах, так і на пласкій підошві - головне, щоб не було візуального “перегріву”.

По-друге, важливо стежити за якістю тканини: білий колір підкреслює як елегантність, так і всі похибки.

Справжній люкс: дружина Зінченка показала, як носити білий костюм - хіт цього літаЯк носити білий костюм цього літа (фото: instagram.com/tineandreaa)

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: Instagram Влади Зінченко, Julie Sergent Ferreri, Tine Andrea Lauvli.

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