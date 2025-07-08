Дружина Решетніка зачарувала модним образом на відпочинку: скільки коштує (фото)

Яку лляну сукню носити влітку

Христина приміряла стильну чорну сукню з льону українського модного бренду be:POSH. Вона вирізняється асиметричним кроєм, глибоким розрізом на нозі та ефектом хвиль.

Христина Решетнік в модній лляній сукні (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)​​​​​​​

Особливого акценту додають комірець і акцентований лакований пояс. Образ Христини поєднав у собі мінімалізм, жіночність, силу й витонченість. А це головні тренди сезону весна-літо 2025.

Скільки коштує сукня, як у Христини Решетнік

Лляний одяг традиційно належить до категорії вартісного. Ціна зазвичай вища за синтетичні чи бавовняні вироби. Це зумовлено складністю вирощування та обробку льону.

Також на вартість впливає довговічність матеріалу, адже він прослужить не один рік. Крім того, лляний одяг цінується за комфорт і естетику: він "дихає", не парить і має стильний вигляд.

Базова лляна сукня в мас-маркеті стартує від 1500-2000 гривень. Тоді як вартість від українських дизайнерів чи люксових брендів може сягати від 3000-7000 грн.

Сукня, яку обрала для відпочинку блогерка, вартує 8900 гривень.

Сукня на літо, як у Христини Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Як стильно носити лляний одяг

Дружина Решетніка поєднала сукню з нюдовими босоніжками на підборах.

Лляні моделі також легко комбінувати з чорними підборами, еспадрильями, шльопанцями та сандалями.

Додатковий акцент створять плетені аксесуари, окуляри в ретро-оправі й великі сережки.

Як стильно носити лляний одяг (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Нагадаємо, Христина Решетнік - блогерка, дружина відомого телеведучого. У своїх соцмережах вона активно ділиться подробицями своїх буднів та вихованням трьох синів.

Нині вона разом з дітьми знаходиться на відпочинку та тішить шанувальників деталями відпустки й стильними образами на літо.

Раніше ми писали, як носити брючні костюми та джинсовий сарафан на прикладі Решетнік.