З сумкою за 220 тисяч і в трендовій спідниці: Магучіх показала стильний літній образ

Українська спортсменка Ярослава Магучіх вразила модним літнім образом. Вона поєднала трендову багатоярусну спідницю з базовою футболкою і доповнила лук сумкою відомого бренду.

РБК-Україна з посиланням на її Instagram легкоатлетки вирішило розповісти про трендовий образ для спекотних днів.

Який "лук" обрала Магучіх

Футболка

Для повсякденного образу Ярослава обрала білу футболку вільного крою. На футболці є принт з морськими мотивами та абстрактними елементами, що надає образу невимушеності.

Спідниця

Доповнює образ коротка біла спідниця з кількома ярусами воланів. Ці яруси мають мереживні вставки, що надає спідниці жіночності, легкості та грайливості.

Окуляри

На обличчі - стильні окуляри з тонкою оправою і затемненими лінзами.

Прикраси

На шиї у неї тонкий ланцюжок з підвіскою, а на зап'ясті видно годинник. Ці аксесуари мінімалістичні та добре вписуються в легкий літній образ. На іншій руці видніється каблучка, яку їй подарував її коханий на заручини.

Сумка

В одній руці вона тримає невелику сумочку з цікавим квітковим візерунком від всесвітньовідомого бренду, що додає яскравого акценту до монохромного білого вбрання.

Образ має дуже гармонійний вигляд і створює враження легкості, свіжості та літньої безтурботності. Він ідеально підходить для денних прогулянок, відпочинку або зустрічей у теплу погоду.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Скільки коштує сумка як у Ярослави Магучіх

Для повсякденного лука українська спортсменка обрала сумку Christian Dior.

"Модель повністю розшита багатобарвним мотивом D-Floral П'єтро Руффо, що демонструє польові квіти в сільському й елегантному візерунку. Підпис Christian Dior Paris прикрашає передню частину, а підвіски DIOR з блідо-золотистого металу ще більше підкреслюють силует", - сказано на сайті бренду.

Вартість такої сумки на сайті - 20 000 польських злотих (близько 220 тисяч гривень).

Скільки коштує сумка як у Магучіх (скриншот)

Чому спідниця з воланами - тренд літа 2025

Повернення бохо і романтики

Мода 2025 року активно надихається стилем бохо, кантрі та романтичними 2000-ми. Спідниця з воланами ідеально вписується в цю естетику: легка, повітряна, жіночна - вона символізує свободу і природність, чого зараз багатьом не вистачає.

Універсальність і комфорт

Таку спідницю легко стилізувати - з базовою футболкою, топом на бретелях, жакетом або навіть oversize-сорочкою. Багатошаровість створює рух і об'єм, але не сковує тіло. Особливо у спеку - це виграшний вибір.

Візуальна легкість

Волани красиво підкреслюють талію і приховують те, що не хочеться показувати. Вони надають образу динаміки та м'якості, роблячи його візуально стрункішим і легшим. Особливо ефектні спідниці з ярусами або асиметрією.

Як носити спідницю з воланами:

вибирайте м'які тканини (шифон, мереживо, бавовна), що створюють приємний рух і легкість

поєднуйте з простими топами: біла футболка, кроп-топ, трикотажний светр, щоб балансувати об'єм

додавайте аксесуари: вузький ремінь - він структурує силует, а ковбойські чоботи або сандалі на платформі додадуть настрою.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)