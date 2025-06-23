Брючні костюми - головний тренд літа 2025: їх уже носять дружина Решетніка і Катя Осадча

Літо 2025 перевертає уявлення про класичний брючний костюм. Тепер його носять не тільки на роботу і ділові зустрічі, а й на прогулянки, побачення, вечірки та свята. Дизайнери пропонують легкі тканини, яскраві кольори й вільний крій, а модниці поєднують костюми з топами й босоніжками.

РБК-Україна вирішило докладніше розповісти, як такі костюми носять відома телеведуча Катя Осадча і дружина Григорія Решетніка Христина.

Катя Осадча

Для стильного образу для зйомок телеведуча обрала костюм карамельного відтінку з широкими штанами палаццо.

Катя Осадча (фото: instagram.com/kosadcha)

Жилет

Верхня частина костюма - це подовжений жилет без рукавів з глибоким V-подібним вирізом, який створює суворий, але водночас витончений силует.

Штани

Доповнити костюмний жилет Осадча вирішила штанами палаццо, що надає образу розслабленості та елегантності.

Катя Осадча показала стильний образ на літо (фото: instagram.com/kosadcha)

Пояс

На талії помітний тонкий золотистий ланцюговий пояс, який надає акцент і підкреслює талію, а також вносить елемент розкоші.

Взуття

Завершити стильний образ вона вирішила балетками світло-бежевого кольору, які гармоніюють з кольором костюма.

Аксесуари

Сонцезахисні окуляри: масивні сонцезахисні окуляри в темній оправі надають образу загадковості та шику.

Прикраси: на шиї видно витончений золотистий ланцюжок з підвіскою, а на руці - браслет або годинник, які доповнюють діловий, але не перевантажений аксесуарами образ.

Лук Осадчої (фото: instagram.com/kosadcha)

Костюмний крій у поєднанні з широкими брюками та жилетом без рукавів робить його ідеальним для ділових зустрічей у неформальній обстановці або для повсякденного офісного образу.

А якщо під таке вбрання взути туфлі на високих підборах, зробити зачіску і макіяж - це стильний варіант для свята або вечірки.

Христина Решетнік

Для виходу у світ дружина відомого телеведучого Григорія Решетніка, багатодітна мама та блогерка Христина Решетнік, вибрала білий костюм.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Жакет

Однобортний блейзер вільного крою з легкої тканини, який ідеально підходить для теплої погоди. Має класичні лацкани та два чорні ґудзики, які створюють контрастний акцент.

Штани

Штани прямого крою забезпечують комфорт і створюють елегантний силует.

Христина Решетнік показала модний лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Топ

Під блейзером видно світлий топ, який доповнює загальний монохромний образ.

Взуття

На ногах білі кросівки з цікавим візерунком або текстурою, що надає образу сучасності та спортивного шику, а також забезпечує комфорт.

Сумка

Доповнити свій лук Христина Решетнік вирішила невеликою сумкою через плече з металевою фурнітурою, що поєднується з кольором костюма.

Дружина Решетніка (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Цей лук поєднує елегантність ділового костюма з розслабленістю повсякденного одягу. Блейзер і прямі штани є класичними елементами, в той час як кросівки роблять образ менш формальним і більш придатним для повсякденного носіння.