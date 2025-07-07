Катерина Репяхова вразила новим "луком": образ у стилі бохо з ковбойськими акцентами

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова продемонструвала стильний літній образ, у якому поєднуються елементи бохо і кантрі. Вільна сукня з рюшами, широкий шкіряний пояс, ковбойський капелюх і чоботи створили гармонійний і трендовий лук.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Який "лук" вибрала дружина Віктора Павліка

Сукня

Катерина Репяхова обрала для фотосесії довгу сукню молочного відтінку. Сукня має вільний крій, що характерно для стилю бохо.

Катерина Репяхова показала модний образ (фото: instagram.com/repyahovakate)

Особливості:

волани: на грудях або вздовж вирізу видно рюші, які надають об'єму і жіночності.

рукави: довгі, широкі, розширюються до низу, що підкреслює богемний стиль.

текстура: тканина сукні має легкий візерунок або вишивку, що надає їй фактури та цікавості.

пояс: лінію талії підкреслює широкий шкіряний пояс коричневого відтінку з масивною пряжкою. Цей елемент є яскравим акцентом і відсилає до вестерн-естетики, створюючи контраст із легкою тканиною сукні.

Катерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Взуття

На ногах у блогерки високі ковбойські чоботи темно-коричневого кольору. Це ключовий елемент, що чітко визначає вплив стилю кантрі. Чоботи мають характерну вишивку.

Аксесуари

На інших фото дружина Павліка позує поруч із конем, а в руці в неї ковбойський капелюх, який також вказує на стиль кантрі.

Дружина Павліка показала модний лук (фото: instagram.com/repyahovakate)

Естетика

Присутність коня поруч із Ряпяховою посилює асоціації з життям на природі, фермерством і, звісно, ковбойською культурою.

Це дуже гармонійний образ, що поєднує в собі жіночність і легкість бохо-шику з елементами американського кантрі, створюючи романтичний, але водночас самобутній і сильний вигляд.

Модний лук на літо 2025 (фото: instagram.com/repyahovakate)

Чому стилі бохо і кантрі в трендах 2025

У 2025 році стилі бохо і кантрі повернулися в моду, і це не просто ностальгія, а відповідь на глобальні тенденції в культурі, соціумі та емоційному стані людей. Ось головні причини, чому бохо і кантрі стали трендом.

Прагнення до природності

Після кількох років стресу і невизначеності, пов'язаних із війною, кризами, технологічним перевантаженням, люди шукають "заземлення". Стиль бохо з його натуральними тканинами, вільними силуетами, етнічними мотивами та спокоєм природи дає це відчуття тепла і безпеки. Кантрі - теж про простоту, традиції, стабільність.

Катерина Репяхова задає тренди (фото: instagram.com/repyahovakate)

Романтика життя поза мегаполісом

Мода відображає мрію багатьох: втекти з міста, жити простіше, ближче до землі, до справжнього. Кантрі-стиль - з ковбойськими капелюхами, замшевими речами, денімом, чобітьми - ідеально передає цю мрію. А бохо додає в неї м'якої, мрійливої естетики.

Зміна фокуса на ремесло і ручну роботу

У тренді - вишивка, плетіння, прошивка, в'язання гачком. Люди цінують речі з історією, фактурністю і характером. Бохо - це якраз про ручну роботу, індивідуальність, етнічні та фольклорні елементи.

Універсальність і комфорт

Образи в стилі бохо і кантрі легко адаптуються до різних умов - від міського парку до фестивалю або села. Це комфортна мода, яка не тисне і не нав'язує стандартів, а дає змогу почуватися вільно - і фізично, і внутрішньо.

Дружина Павліка (фото: instagram.com/repyahovakate)