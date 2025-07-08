Мінімалізм і шик: дружина Усика показала ідеальний костюм на літо
Дружина відомого українського боксера Олександра Усика Катерина вкотре продемонструвала бездоганний смак. На нових фото вона показала стильний літній образ, у якому поєднуються мінімалізм, комфорт і елегантність.
Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її публікацію в Instagram.
Який "лук" обрала Катерина Усик
Дружина боксера продемонструвала цікавий образ із білим штанним костюмом та аксесуарами чорного кольору.
Піджак
Верх костюма - жакет з короткими рукавами та ґудзиками контрастного кольору. Катерина одягла його оригінальним чином, оголивши одне плече, що надає луку сучасності та елегантності.
Широкі штани з високою посадкою
Штани вільного крою зі стрілкою попереду, які створюють стрункий і витончений силует.
Ремінь
Її талію підкреслює тонкий чорний ремінь з невеликою пряжкою, який створює контраст і надає акцент.
Стильний лук дружини Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Взуття
Чорні туфлі з вузькими носками та на високих підборах.
Аксесуари
Доповнити стильний лук дружина Усика вирішила масивними сріблястими браслетами.
Стиль
Класичний з елементами сучасності та елегантності: білий костюм є класичною основою, але незвичний крій піджака та широкі штани надають йому модного та актуального вигляду.
Офісний шик / діловий кежуал: хоча це не суто діловий костюм, він все ж підходить під офісний стиль.
Мінімалізм: образ чистий, без зайвих деталей, що підкреслює елегантність і витонченість.
Загалом образ Катерини Усик має дуже стильний, сучасний і вишуканий вигляд, підкреслюючи її жіночність і впевненість.
Катерина Усик показала модний костюм на літо 2025 (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Куди можна піти в такому образі
Такий лук ідеально підійде не тільки для офісу, а й для ділових зустрічей, стильних вечірок на терасі або навіть модних заходів. Завдяки поєднанню класичних елементів і сучасного акценту, костюм має універсальний вигляд.
Чому брючний костюм у тренді влітку 2025 року
Цього літа модні експерти роблять ставку на монохромні образи в базових відтінках, лаконічний крій і натуральні тканини. Образ Катерини Усик відмінно вписується в ці тренди, зберігаючи при цьому індивідуальність.
Катерина Усик задає тренди (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
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