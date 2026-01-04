Жена советника Трампа опубликовала карту Гренландии в цветах флага США: в Дании возмущены

Посягательство Трампа на Гренландию

Напомним, президент США Дональд Трамп еще в конце своего первого срока пытался приобрести Гренландию, но Дания отказала, как и 80 лет назад.

Вернувшись в Белый дом в 2025 году, он снова заявил, что США должны установить контроль над островом ради безопасности.

В то же время мы писали, что премьер Дании Метте Фредериксен в августе 2025 года обвинила окружение Трампа в попытках вмешательства в политические процессы Гренландии.

В октябре она отметила, что президент США вроде бы охладел к этой теме, но может вернуться к ней снова.

К тому же Дания уже усилила оборону острова после новых посягательств Трампа.

В декабре Трамп объявил о назначении губернатора Луизианы Джеффа Лэндри специальным представителем по Гренландии.