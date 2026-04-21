"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський

"Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу "Дружба", що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування", - наголосив він.

Президент зауважив, що зараз ніхто не може гарантувати, що росіяни знову не завдадуть удару по інфраструктурі нафтопроводу. Глава держави підкреслив, що українські фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання.

"Ми пов’язуємо із цим розблокування європейського пакета підтримки для України, який уже був схвалений Європейською радою", - додав Зеленський.

"Дружба" і кредит від ЄС

Нагадаємо, наприкінці 2025 року лідери європейських країн погодили надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро. Але після пошкодження Росією трубопроводу "Дружба", Угорщина заблокувала кредит.

Прем'єр Віктор Орбан заявив, що розблокує позику лише після відновлення нафтопостачання.

Зазначимо, перемога на виборах в Угорщині лідера партії "Тиса" Петера Мадяра не означає автоматичного розблокування кредиту для України від ЄС на 90 млрд євро.