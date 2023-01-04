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Другий тур. У Палаті представників знову провалили обрання спікера, - CNN

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Середа 04 січня 2023 02:45
Другий тур. У Палаті представників знову провалили обрання спікера, - CNN Фото: У Палаті представників провалили обрання спікера в другому турі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Палаті представників провалили обрання спікера в другому турі. Жоден із кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Лідер республіканців Кевін МакКарті знову не зміг заручитися необхідною підтримкою. За нього проголосували 203 конгресмени, але цього виявлися замало.

Водночас представник Демократичної партії Гакім Джеффріс отримав 212 голосів, чого теж недостатньо. Ще 19 - республіканець Джим Джордан.

"Тепер очікується 3-й раунд голосування", - вказують журналісти.

Нагадаємо, вперше за 100 років Палата представників США не змогла відразу обрати нового спікера.

До слова, у Держдепі США переконані, що двопартійна підтримка України збережеться під час нової сесії Конгресу, яка розпочалася 3 січня.

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