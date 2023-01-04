Другий тур. У Палаті представників знову провалили обрання спікера, - CNN

У Палаті представників провалили обрання спікера в другому турі. Жоден із кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Лідер республіканців Кевін МакКарті знову не зміг заручитися необхідною підтримкою. За нього проголосували 203 конгресмени, але цього виявлися замало.

Водночас представник Демократичної партії Гакім Джеффріс отримав 212 голосів, чого теж недостатньо. Ще 19 - республіканець Джим Джордан.

"Тепер очікується 3-й раунд голосування", - вказують журналісти.