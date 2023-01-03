Держдеп про двопартійну підтримку України в новому Конгресі: Важливо зберігати такий підхід
У Державному департаменті Сполучених Штатів переконані, що двопартійна підтримка України збережеться під час нової сесії Конгресу, яка розпочалася 3 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Держдепу США Неда Прайса, зроблену на брифінгу.
"Ми почули як від демократів, так і від республіканців, що вони розуміють необхідність і надалі підтримувати український народ", - зазначив речник.
Прайс вказав, що мовиться про принципи глобального мирного порядку, започаткованого майже вісім десятиліть тому.
"Тому це важливо для нас, це важливо і для Конгресу, аби ми зберігали такий підхід", - вказав представник Держдепу.
Водночас речник додав, що велика кількість когресменів минулої сесії, які працюватимуть і тепер, висловлюють широку підтримку народу й уряду України.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу за Сенатом затвердила бюджет США на 2023 рік, який передбачає великий пакет фінансової допомоги для України.
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