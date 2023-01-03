ua ru
Вт, 03 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Палата представників США вперше за століття не обрала спікера в першому турі

Новость на русском →
США, Вівторок 03 січня 2023 22:01
Палата представників США вперше за століття не обрала спікера в першому турі Фото: палата представників США вперше за століття не обрала спікера в першому турі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

У вівторок, 3 січня, свою роботу розпочав новий 118-й склад Конгресу США. Під час засідання до присяги приведуть 82 нових членів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Відомо, що засідання обох палат Конгресу, Сенату та Палати представників, мало розпочатись з голосування за свого наступного спікера. Після чого він складе присягу, а за ним так вчинять новообрані та чинні законодавці з обох палат, щоб розпочати нову сесію.

Попередньо, очікувалось що цю посаду займе Кевін Маккарті з Каліфорнії. Однак представники Республіканської партії не були готові підтримувати його кандидатуру одностайно. Тому вперше за 100 років Палата представників США не змогла відразу обрати нового спікера.

Відзначимо, що за законодавством США - спікер Конгресу має ключове значення для уряду у Вашингтоні. Від буде керувати не тільки нижньою палатою Конгресу. Так він зобов'язаний буде зайняти посаду президента США, у випадку якщо той помре чи буде усунений з посади.

Також, як зауважують знавці американського права, спікер має значний вплив на те, за які законопроекти та поправки голосують у Конгресі, що дає цій посаді значний контроль над тим, що стане законом на майбутній сесії.

Раніше РБК-Україні повідомляло, що діючий президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден незабаром оголосить кінцеве рішення у питанні, чи буде йти на другий президентський термін.

Окрім цього США збирають широку коаліцію союзників для того, щоб реагувати на глобальні виклики, один з яких - війна Росії проти України.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Конгресс США Республіканська партія США Демократическая партия США
NEWS
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
Військові допустили підготовку Росії до ракетної атаки: коли це може статися
DAILY
"Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села
Юлія Акимовакоресподент "Головний терорист – це наш сусід". Як жителі Мирного повертаються до зруйнованого війною села