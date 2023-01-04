Второй тур. В Палате представителей снова провалили избрание спикера, - CNN
В Палате представителей провалили избрание спикера во втором туре. Ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Лидер республиканцев Кевин МакКарти снова не смог заручиться необходимой поддержкой. За него проголосовали 203 конгрессмена, но этого оказалось мало.
В то же время представитель Демократической партии Гаким Джеффрис получил 212 голосов, чего тоже недостаточно. Еще 19 - республиканец Джим Джордан.
"Теперь ожидается 3-й раунд голосования", - указывают журналисты.
Напомним, впервые за 100 лет Палата представителей США не смогла сразу избрать нового спикера.
К слову, в Госдепе США убеждены, что двухпартийная поддержка Украины сохранится на новой сессии Конгресса, которая началась 3 января.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.