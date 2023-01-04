Второй тур. В Палате представителей снова провалили избрание спикера, - CNN

В Палате представителей провалили избрание спикера во втором туре. Ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Лидер республиканцев Кевин МакКарти снова не смог заручиться необходимой поддержкой. За него проголосовали 203 конгрессмена, но этого оказалось мало.

В то же время представитель Демократической партии Гаким Джеффрис получил 212 голосов, чего тоже недостаточно. Еще 19 - республиканец Джим Джордан.

"Теперь ожидается 3-й раунд голосования", - указывают журналисты.