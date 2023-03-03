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Другий похід на Київ: у поліції оцінили загрози прориву росіян

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П'ятниця 03 березня 2023 09:49
Другий похід на Київ: у поліції оцінили загрози прориву росіян Фото: начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Повторна спроба наступу російських окупантів на Київ майже неможлива через болотистий характер місцевості навесні та проведення мінування території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова в інтерв’ю ТСН.ua.

За його словами, з першого дня деокупації Чорнобильської зони відчудження там проводяться відповідні фортифікаційні дії. Так, військові не перестають працювати.

"Посилені спецпідрозділи, зараз вони мають відповідну броньовану техніку, тяжке озброєння, за допомогою якого можна збити навіть гвинтокрили. Мілітарна складова посилюється", - сказав він.

Нєбитов зазначив, що 80% території - це болота. Тому з приходом весни нею фактично неможливо проходити. До того ж, проведені мінування території та інші серйозні заходи.

"Я вважаю, що другий похід на Київ неможливий. Хоча вони можуть спробувати, в такому разі отримають гідну відсіч", - додав начальник поліції.

Нагадаємо, керівник розвідки Кирило Буданов заявив, що у Росії немає планів знову спробувати здійснити наступ на Київ.

До того ж, командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв оцінив готовність українських військових до можливого наступу окупантів на Київ.

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