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Второй поход на Киев: в полиции оценили угрозы прорыва россиян

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Пятница 03 марта 2023 09:49
Второй поход на Киев: в полиции оценили угрозы прорыва россиян Фото: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Повторная попытка наступления российских оккупантов на Киев почти невозможна из-за болотистого характера местности весной и проведения минирования территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова в интервью ТСН.ua.

По его словам, с первого дня деоккупации Чернобыльской зоны отчуждения там проводятся ответные фортификационные действия. Так, военные не перестают работать.

"Усиленные спецподразделения, сейчас у них есть соответствующая бронированная техника, тяжелое вооружение, с помощью которого можно сбить даже вертолеты. Милитарная составляющая усиливается", - сказал он.

Небытов отметил, что 80% территории - это болота. Поэтому с приходом весны по ней фактически невозможно проходить. К тому же, проведены минирования территории и другие серьезные мероприятия.

"Я считаю, что второй поход на Киев невозможен. Хотя они могут попробовать, в таком случае получат достойный отпор", - добавил начальник полиции.

Напомним, руководитель разведки Кирилл Буданов заявил, что у России нет планов снова попытаться осуществить наступление на Киев.

К тому же, командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев оценил готовность украинских военных к возможному наступлению оккупантов на Киев.

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