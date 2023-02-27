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Буданов про ймовірність наступу РФ на Київ: таких планів не існує

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Понеділок 27 лютого 2023 19:45
Буданов про ймовірність наступу РФ на Київ: таких планів не існує Фото: керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Наразі в російської армії немає планів знову спробувати здійснити наступ на Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова в інтерв'ю "Голосу Америки".

"Ви маєте на увазі намагання Росії атакувати Київ? Таких їхніх планів ми не знаємо і жодних реальних ознак цього не існує. Не те що ми їх не знаємо, їх просто не існує. Можливо, коли вони отримують певні поразки, вони будуть шукати швидке рішення, але це буде для них катастрофа. Чергова, така сама приблизно як і тоді була", - сказав Буданов.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін не готовий до нападу на Україну з території Білорусі. Оскільки російські війська вже не настільки сильні, як були рік тому.

Також раніше ми писали, що Буданов і Дейнеко оцінили ймовірність нового наступу РФ з Білорусі.

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