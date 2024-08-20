Другий перебіжчик за два тижні: солдат із КНДР дезертував у бік Південної Кореї

Вранці 20 серпня північнокорейський солдат перетнув кордон із Південною Кореєю, ставши вже другим перебіжчиком за останні два тижні на тлі зростаючої напруги між двома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Yonhap News .

Південнокорейські військові виявили солдата на північ від військової демаркаційної лінії (MDL) в межах демілітаризованої зони (DMZ) на східному кордоні. Вони допомогли йому перетнути кордон на південь.

Південнокорейський об'єднаний комітет начальників штабів (JCS) підтвердив факт втечі, зазначивши, що цим чоловіком був штабний північнокорейський сержант. Наразі проводиться розслідування обставин його дезертирства, але подробиці поки що не розголошуються.

Втеча солдата відбулася через два тижні після подібного інциденту. Тоді житель Північної Кореї втік на південь, перетнувши нейтральну зону в районі гирла річки Хан.

Обидві втечі сталися на тлі посиленої кампанії з боку Південної Кореї, яка веде щоденні антипхеньянські трансляції через прикордонні гучномовці. Такі заходи є відповіддю на численні запуски КНДР повітряних куль зі сміттям на територію Південної Кореї.

Зазначається, що потік перебіжчиків продовжує зростати на тлі гострої нестачі їжі та жорсткого політичного гноблення на Півночі. Повідомляється, що за першу половину 2024 року кількість перебіжчиків досягла 105 осіб, що трохи більше порівняно з попереднім роком.

Наразі, за даними Південної Кореї, жодних ознак незвичайних переміщень північнокорейських військових не було зафіксовано.

Північна та Південна Кореї: зростання напруги у відносинах

Єдина Корея була поділена після Другої світової війни на дві зони впливу: комуністичну Північ під керівництвом СРСР і капіталістичний Південь, який мав підтримку США. У 1950 році цей розподіл призвів до Корейської війни, яка тривала до 1953 року і завершилася підписанням перемир'я, але не мирного договору. Країни досі перебувають в стані технічної війни.

Періодами риторика КНДР загострюється у бік Південної Кореї. Історично Пхеньян мав підтримку диктаторських та комуністичних держав. Наразі він веде активні перемовини із Москвою. У Росії після початку повномасштабної війни проти України залишилось дуже мало "союзників", тому підтримку їй прийшлося просити навіть у КНДР.

Відомо, що російські загарбники використовують північнокорейське озброєння та продовжують наносити удари по цивільних громадянах України.

Також повідомлялося, що наприкінці липня північнокорейські хакери намагалися вкрасти секретні ядерні програми ряду держав, але їм цього не вдалося. Вважається, що після поновлення "теплих" відносин із РФ, КНДР може отримувати від неї допомогу у розвитку ядерної галузі. Однак США занепокоєні співробітництвом Північної Кореї не тільки із Росією, але й з Іраном та Китаєм.