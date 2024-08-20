Второй перебежчик за две недели: солдат из КНДР дезертировал в сторону Южной Кореи

Утром 20 августа северокорейский солдат пересек границу с Южной Кореей, став уже вторым перебежчиком за последние две недели на фоне растущего напряжения между двумя странами.

Южнокорейские военные обнаружили солдата севернее военной демаркационной линии (MDL) в пределах демилитаризованной зоны (DMZ) на восточной границе. Они помогли ему пересечь границу на юг.

Южнокорейский объединенный комитет начальников штабов (JCS) подтвердил факт бегства, отметив, что этим человеком являлся штабной северокорейский сержант. Проводится расследование обстоятельств его дезертирства, но подробности пока не разглашаются.

Бегство солдата произошло через две недели после подобного инцидента. Тогда житель Северной Кореи сбежал на юг, пересек нейтральную зону в районе устья реки Хан.

Оба побега произошли на фоне усиленной кампании со стороны Южной Кореи, ведущей ежедневные антипхеньянские трансляции через пограничные громкоговорители. Такие меры являются ответом на многочисленные запуски КНДР воздушных шаров с мусором на территорию Южной Кореи.

Поток перебежчиков продолжает расти на фоне острой нехватки пищи и жесткого политического угнетения на Севере. Сообщается, что за первую половину 2024 года количество перебежчиков достигло 105 человек, что немного больше по сравнению с предыдущим годом.

По данным Южной Кореи, никаких признаков необычных перемещений северокорейских военных не было зафиксировано.

Северная и Южная Кореи: рост напряжения в отношениях

Единая Корея была разделена после Второй мировой войны на две зоны влияния: коммунистический Север под руководством СССР и капиталистический Юг, имевший поддержку США. В 1950 году это распределение привело к Корейской войне, которая продолжалась до 1953 года и завершилась подписанием перемирия, но не мирного договора. Страны до сих пор находятся в состоянии технической войны.

Периодами риторика КНДР обостряется в сторону Южной Кореи. Исторически у Пхеньяна была поддержка диктаторских и коммунистических государств. В настоящее время он ведет активные переговоры с Москвой. В России после начала полномасштабной войны против Украины осталось очень мало "союзников", поэтому поддержку ей пришлось просить даже у КНДР.

Известно, что российские захватчики используют северокорейское вооружение и продолжают наносить удары по гражданским гражданам Украины.

Также сообщалось, что в конце июля северокорейские хакеры пытались украсть секретные ядерные программы ряда государств, но им этого не удалось. Считается, что после возобновления "теплых" отношений с РФ КНДР может получать от нее помощь в развитии ядерной отрасли. Однако США обеспокоены сотрудничеством Северной Кореи не только с Россией, но и с Ираном и Китаем.