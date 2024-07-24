Сміттєва куля з КНДР приземлилася на офіс президента Південної Кореї

Повітряна куля зі сміттям із КНДР приземлилася на територію президентського комплексу Південної Кореї, де находиться офіс президента. Всі об'єкти, запущені Пхеньяном, перевірили на хімічну небезпеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Південнокорейська служба державної безпеки заявила, що виявила сміття, яке впало на території президентського комплексу під час спостереження за останньою партією повітряних куль, запущених КНДР раніше цього дня.

"Розслідування, проведене групою хімічного, біологічного та радіологічного реагування, показало, що об’єкти не становлять небезпеки або забруднення, тому їх було вилучено. Ми продовжуємо спостереження у співпраці з Об’єднаним комітетом начальників штабів", - повідомили у Службі безпеки президента.

З травня КНДР відправила до Південної Кореї тисячі повітряних куль, наповнених сміттям, на знак протесту проти антипхеньянських пропагандистських листівок, які південнокорейські активісти розсилають через кордон.