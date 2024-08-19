США та Південна Корея розпочали масштабні літні військові навчання

США та Південна Корея у понеділок почали великі спільні військові навчання, які триватимуть 11 днів. Вони спрямовані на зміцнення спільної готовності до оборони на тлі зростаючих військових загроз з боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україн а з посиланням на Yonhap.

Щорічні навчання двох країн "Щит свободи Ульчі" триватимуть до 29 серпня і проходитимуть на тлі зростаючого занепокоєння Сеула і Вашингтона триваючою розробкою зброї КНДР, яка від початку цього року провела вже 37 випробувань балістичних і крилатих ракет і регулярно здійснює "сміттєві" атаки по території Південної Кореї.

Згідно з повідомленням південнокорейського Об’єднаного комітету начальників штабів, цьогорічні маневри базуються на сценарії повної війни та включають комп’ютерні командно-штабні тренування й одночасні польові маневри та навчання підрозділів цивільної оборони.

Які маневри плануються

Зазначається, що хоча навчання будуть аналогічні за масштабом минулорічним, у них візьмуть участь близько 19 000 південнокорейських військовослужбовців. Вони включатимуть 48 польових навчальних заходів, таких як висадка десанту і бойові стрільби Кількість навчань на рівні бригади також збільшиться до 17 цього року.

За очікуваннями військових, спільні тренування зміцнять спроможність і готовність союзників реагувати на будь-які провокації та захищатися від зброї масового знищення КНДР шляхом використання різного роду сил і засобів, зокрема наземних, морських, повітряних, кібернетичних та космічних.

Цього року традиційні тренування підрозділів цивільної оборони вперше включатимуть сценарій, що імітує ядерну атаку з боку Північної Кореї, який, утім, військові не відпрацьовуватимуть.

Зауважується, що Північна Корея традиційно засуджує спільні навчання союзників, називаючи їх репетицією вторгнення в КНДР. Водночас Південна Корея і США відкинули звинувачення, назвавши свої навчання оборонними.