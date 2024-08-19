США та Південна Корея розпочали масштабні літні військові навчання
США та Південна Корея у понеділок почали великі спільні військові навчання, які триватимуть 11 днів. Вони спрямовані на зміцнення спільної готовності до оборони на тлі зростаючих військових загроз з боку КНДР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Щорічні навчання двох країн "Щит свободи Ульчі" триватимуть до 29 серпня і проходитимуть на тлі зростаючого занепокоєння Сеула і Вашингтона триваючою розробкою зброї КНДР, яка від початку цього року провела вже 37 випробувань балістичних і крилатих ракет і регулярно здійснює "сміттєві" атаки по території Південної Кореї.
Згідно з повідомленням південнокорейського Об’єднаного комітету начальників штабів, цьогорічні маневри базуються на сценарії повної війни та включають комп’ютерні командно-штабні тренування й одночасні польові маневри та навчання підрозділів цивільної оборони.
Які маневри плануються
Зазначається, що хоча навчання будуть аналогічні за масштабом минулорічним, у них візьмуть участь близько 19 000 південнокорейських військовослужбовців. Вони включатимуть 48 польових навчальних заходів, таких як висадка десанту і бойові стрільби Кількість навчань на рівні бригади також збільшиться до 17 цього року.
За очікуваннями військових, спільні тренування зміцнять спроможність і готовність союзників реагувати на будь-які провокації та захищатися від зброї масового знищення КНДР шляхом використання різного роду сил і засобів, зокрема наземних, морських, повітряних, кібернетичних та космічних.
Цього року традиційні тренування підрозділів цивільної оборони вперше включатимуть сценарій, що імітує ядерну атаку з боку Північної Кореї, який, утім, військові не відпрацьовуватимуть.
Зауважується, що Північна Корея традиційно засуджує спільні навчання союзників, називаючи їх репетицією вторгнення в КНДР. Водночас Південна Корея і США відкинули звинувачення, назвавши свої навчання оборонними.
Навчання США та Південної Кореї
Нагадаємо, минулого тижня повідомлялось, що США та Південна Корея планують провести спільні масштабні щорічні навчання для протидії загрозам КНДР.
Раніше, у квітні, США та Південна Корея провели спільні морські навчання в Японському морі для покращення своїх навичок стримування загроз безпеці на морі та забезпечення безпечного судноплавства на тлі загроз КНДР.
Також Південна Корея і Сполучені Штати провели спільні космічні навчання з метою протистояти атакам Північної Кореї з глушіння системи глобального позиціонування (GPS) та іншим космічним загрозам.
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