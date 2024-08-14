США занепокоєні військовою співпрацею Росії з Іраном, КНДР і Китаєм

У США занепокоєні співпрацює Росії з Іраном, КНДР і Китаєм. Особливо на тлі того, що РФ хоче закуповувати зброю для підтримки війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Пентагону бригадного генерала Патріка Райдера під час брифінгу.

"Я не збираюся коментувати виставку зброї як таку, але ми знову уважно стежимо за цими відносинами і справді маємо занепокоєння, особливо щодо Росії, оскільки вона прагне закуповувати зброю та боєприпаси у цих країн для підтримки її війни проти України", - сказав він.

Райдер відмовився коментувати виставку, але наголосив, що США стежать за військовою співпрацею Москви, Пхеньяна, Тегерана та Пекіна.

Речника запитали щодо російської виставку озброєння у Підмосков'ї. Представники Північної Кореї відвідали виставку, а Іран та Китай взяли у ній участь.

Хто підтримує Росію

Варто зазначити, що Росія після повномасштабного вторгнення в Україну стала вигнанцем серед демократичної частини світу. Проти російського керівництва були введені санкції в Європейському союзі, США, Канаді, Великій Британії та інших країнах-союзниках.

Крім того, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у справі про депортацію українських дітей.

Росію підтримують небагато країн, зокрема КНДР, Іран та Китай. Останній заявляє про нібито нейтральну позицію щодо війни РФ проти України. Проте Пекін збільшив економічну співпрацю з Москвою під час війни в Україні. За даними видання Reuters, Росія та Китай з осені можуть перейти на бартерну торгівлю.

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