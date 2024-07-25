Три країни звинуватили КНДР у спробі вкрасти військові секрети для своєї ядерної програми

Хакери Північної Кореї намагаються вкрасти військові секрети інших країн, щоб підтримати свою програму створення ядерної зброї.

Про це йдеться у доповіді Федерального бюро розслідувань США, Агентства національної безпеки США, Національного центру кібербезпеки Великої Британії та Національної розвідувальної служби Південної Кореї, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW .

Як зазначається у доповіді, хакери, яких дослідники кібербезпеки називають угрупованням Anadriel, атакували або зламували комп'ютерні системи цілої низки оборонних та інженерних компаній, включаючи виробників танків, підводних човнів, військових кораблів, винищувачів, ракет та радарних систем.

Anadriel є підрозділом шпигунського агентства Пхеньяну.

"Глобальна операція кібершпигунства, яку ми викрили сьогодні, показує, на що готові піти спонсоровані державою (Північною Кореєю - ред.) суб'єкти для реалізації своїх військових та ядерних програм", - заявив Пол Чічестер із Національного центру кібербезпеки Великої Британії.

За даними ФБР хакери з Anadriel використовували вразливості у програмному забезпеченні для проведення кібератак, включаючи шкідливе ПЗ та фішинг, щоб отримати доступ до конфіденційних даних та інформації.

Вони намагалися отримати специфікації та проектні креслення з переробки та збагачення урану, а також щодо ракет і систем протиракетної оборони.

ФБР на цьому фоні закликало компанії, які працюють в оборонній, аерокосмічній, ядерній та машинобудівній галузях, "зберігати пильність при захисті своїх мереж від кібероперацій, що спонсоруються Північною Кореєю".