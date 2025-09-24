ua en ru
Ср, 24 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Другий гол Судакова за "Бенфіку": як українці зіграли проти "Ріу Аве"

Середа 24 вересня 2025 10:20
UA EN RU
Другий гол Судакова за "Бенфіку": як українці зіграли проти "Ріу Аве" Георгій Судаков (фото: slbenfica.pt)
Автор: Катерина Урсатій

Український півзахисник Георгій Судаков відзначився другим поспіль голом за "Бенфіку" і отримав звання найкращого гравця поєдинку чемпіонату Португалії проти "Ріу Аве".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Гол Судакова не приніс перемоги

У перенесеному матчі 1-го туру чемпіонату Португалії "Бенфіка" на своєму полі зіграла внічию з "Ріу Аве" (1:1).

На 86-й хвилині Георгій Судаков відкрив рахунок, замкнувши передачу Доді Лукебакіо. Це був другий гол українця у футболці "орлів". Уже за три хвилини хавбека замінив Леандро Баррейро.

Проте втримати перевагу команда Жозе Моуріньйо не змогла: на 90+4 хвилині Андре Луїс зрівняв рахунок.

Статистика українців

Судаков провів потужний матч, адже крім забитого м’яча, він віддав дві ключові передачі, заблокував удар суперника, виконав п’ять точних навісів та показав 87% точності пасів (45 з 52).

За підсумками гри портал SofaScore оцінив його у 8,7 бала - найвищий результат серед усіх гравців поєдинку.

Також українця вдруге поспіль визнали найкращим футболістом матчу.

Голкіпер Анатолій Трубін також відіграв повний поєдинок. Він зробив один сейв, пропустив один м’яч і отримав оцінку 6,5 бала.

Судаков у "Бенфіці"

Для 21-річного хавбека цей гол став другим у 4 матчах за лісабонський клуб. Раніше він забив у своєму дебютному матчі під керівництвом Жозе Моуріньйо та віддав асист у Лізі чемпіонів. Загалом на його рахунку 2 голи та 1 результативна передача.

Нагадаємо, що трансфер Судакова обійшовся "Бенфіці" у 27 мільйонів євро (6,75 мільйона - оренда, 20,25 мільйона - обов’язковий викуп) плюс 25% від суми наступного продажу гравця.

Турнірна ситуація

Після шести турів чемпіонату Португалії "Бенфіка" йде на третьому місці з 14 очками, відстаючи від "Порту" на чотири бали.

Наступний матч команда проведе у п’ятницю, 26 вересня, проти "Жил Вісенте".

Раніше ми писали про деталі нещодавнього трансферу Іллі Забарного в "Парі Сен-Жермен".

Також читайте про яскравий дебют Владислава Ваната за "Жирону" в іспанській Ла Лізі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Україна Футбол Бенфика
Новини
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
РФ запустила понад 150 дронів: як цієї ночі відпрацювала ППО в Україні
Аналітика
"Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Я воюю за тих, хто вже не може". Фронтові історії жінок 47-ї бригади "Магура"