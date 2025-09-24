ua en ru
Второй гол Судакова за "Бенфику": как украинцы сыграли против "Риу Аве"

Среда 24 сентября 2025 10:20
Второй гол Судакова за "Бенфику": как украинцы сыграли против "Риу Аве" Георгий Судаков (фото: slbenfica.pt)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский полузащитник Георгий Судаков отметился вторым подряд голом за "Бенфику" и получил звание лучшего игрока поединка чемпионата Португалии против "Риу Аве".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Гол Судакова не принес победы

В перенесенном матче 1-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" на своем поле сыграла вничью с "Риу Аве" (1:1).

На 86-й минуте Георгий Судаков открыл счет, замкнув передачу Доди Лукебакио. Это был второй гол украинца в футболке "орлов". Уже через три минуты хавбека заменил Леандро Баррейро.

Однако удержать преимущество команда Жозе Моуриньо не смогла: на 90+4 минуте Андре Луис сравнял счет.

Статистика украинцев

Судаков провел мощный матч, ведь кроме забитого мяча, он отдал две ключевые передачи, заблокировал удар соперника, выполнил пять точных навесов и показал 87% точности пасов (45 из 52).

По итогам игры портал SofaScore оценил его в 8,7 балла - самый высокий результат среди всех игроков поединка.

Также украинца второй раз подряд признали лучшим футболистом матча.

Голкипер Анатолий Трубин также отыграл полный поединок. Он сделал один сейв, пропустил один мяч и получил оценку 6,5 балла.

Судаков в "Бенфике"

Для 21-летнего хавбека этот гол стал вторым в 4 матчах за лиссабонский клуб. Ранее он забил в своем дебютном матче под руководством Жозе Моуриньо и отдал ассист в Лиге чемпионов. Всего на его счету 2 гола и 1 результативная передача.

Напомним, что трансфер Судакова обошелся "Бенфике" в 27 миллионов евро (6,75 миллиона - аренда, 20,25 миллиона - обязательный выкуп) плюс 25% от суммы следующей продажи игрока.

Турнирная ситуация

После шести туров чемпионата Португалии "Бенфика" идет на третьем месте с 14 очками, отставая от "Порту" на четыре балла.

Следующий матч команда проведет в пятницу, 26 сентября, против "Жил Висенте".

