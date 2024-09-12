Другий фронт та поразка РФ: експерт розповів, що необхідно для закінчення війни восени

Росія вже виснажена і не може воювати на рівні 2022-2023 років. Але російська влада в певнена, що утримає українські території і зможе захопити ще.

За його словами, наразі російська влада не зупиниться на умовах президента Володимира Зеленського. Однак Росію все ж можна змусити капітулювати.

"Для цього має щось статися і це не дипломатичний шлях. Можливо, відкриття нового фронту за умови, що союзники вступляться за Україну. Але це нереальний план", - наголосив він.

На думку Коваленка, для того, щоб зупинити агресію восени, необхідно протягом найближчих місяців завдати такої поразки Росії, від якої вона не зможе оговтатися. Але навряд чи щось схоже вдасться зробити в зоні бойових дій.

"Це міг би бути прорив на Крим з оточенням великої кількості військ на лівобережній частині Херсонської області, знищення логістики та ізоляція півострова. Що стало б справжнім стресом для РФ. Варіанти можуть бути різні, але дуже важко сказати, який можуть використати", - вважає Коваленко.