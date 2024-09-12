Второй фронт и поражение РФ: эксперт рассказал, что необходимо для окончания войны осенью

Россия уже истощена и не может воевать на уровне 2022-2023 годов. Но российская власть уверена, что удержит украинские территории и сможет захватить еще.

По его словам, российские власти не остановится на условиях президента Владимира Зеленского. Однако Россию все же можно заставить капитулировать.

"Для этого должно что-то произойти и это не дипломатический путь. Возможно, открытие нового фронта при условии, что союзники вступятся за Украину. Но это нереальный план", - подчеркнул он.

По мнению Коваленко, для того, чтобы остановить агрессию осенью, необходимо в ближайшие месяцы нанести такое поражение России, от которого она не сможет оправиться. Но вряд ли что-нибудь похожее удастся сделать в зоне боевых действий.

"Это мог бы быть прорыв на Крым с оцеплением большого количества войск на левобережной части Херсонской области, уничтожение логистики и изоляция полуострова. Что стало бы настоящим стрессом для РФ. Варианты могут быть разные, но очень трудно сказать, какой могут использовать", - считает Коваленко.