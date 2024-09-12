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Второй фронт и поражение РФ: эксперт рассказал, что необходимо для окончания войны осенью

Четверг 12 сентября 2024 20:16
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Второй фронт и поражение РФ: эксперт рассказал, что необходимо для окончания войны осенью Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Россия уже истощена и не может воевать на уровне 2022-2023 годов. Но российская власть уверена, что удержит украинские территории и сможет захватить еще.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, российские власти не остановится на условиях президента Владимира Зеленского. Однако Россию все же можно заставить капитулировать.

"Для этого должно что-то произойти и это не дипломатический путь. Возможно, открытие нового фронта при условии, что союзники вступятся за Украину. Но это нереальный план", - подчеркнул он.

По мнению Коваленко, для того, чтобы остановить агрессию осенью, необходимо в ближайшие месяцы нанести такое поражение России, от которого она не сможет оправиться. Но вряд ли что-нибудь похожее удастся сделать в зоне боевых действий.

"Это мог бы быть прорыв на Крым с оцеплением большого количества войск на левобережной части Херсонской области, уничтожение логистики и изоляция полуострова. Что стало бы настоящим стрессом для РФ. Варианты могут быть разные, но очень трудно сказать, какой могут использовать", - считает Коваленко.

Однако возникает вопрос о том - сможет ли Украина открыть и полноценно держать еще один фронт. Ведь как показала операция ВСУ в Курской области, которая продолжается уже больше месяца, Россия, вероятно, перебросила туда часть войск из Украины. В частности, по словам Зеленского, Россия перебросила в Курск из Украины 60 тысяч военных.

При этом российский диктатор Владимир Путин поручил военно-политическому руководству уволить Курскую область до 1 октября. Но они должны сделать это, не снимая силы с ключевых участков, где Россия ведет наступление в Украине.

Что касается прорыва ВСУ на фронте в Украине, то известно, что российские оккупанты бросают на штурмы подразделения с очень низкой подготовкой. Такая ситуация наблюдается в городе Волчанск, Харьковской области. Хотя в конце августа заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин сообщил, что украинские военные оттеснили кафиров в Харьковской области и там велись стабилизационные бои.

Подробно о том, что известно о плане победы президента Владимира Зеленского и может ли война с РФ закончиться уже осенью – читайте в материале РБК-Украина.

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