ua en ru
Ср, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський заявив, що Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч військових

Середа 04 вересня 2024 00:16
UA EN RU
Зеленський заявив, що Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч військових Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росія перекинула до Курська з України 60 тисяч військових. Це сталося після операції ЗСУ у Курській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News.

Він зазначив, що однією з цілей операції було змусити Москву відвести війська з лінії фронту в Україні протяжністю в 600 миль. Зокрема, зі сходу країни.

Президент уточнив, що Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч своїх солдатів. При цьому на Покровському напрямку великого скорочення військ не спостерігалося.

Операція ЗСУ в Курській області

Зазначимо, що операція Збройних сил України на території Росії в Курській області триває вже практично рівно місяць. Про її початок російські Telegram-канали повідомляли 6 серпня.

Станом на 27 серпня, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем України перебуває 1300 квадратних кілометрів території Росії і 100 населених пунктів. Також у полон потрапили 594 військовослужбовці РФ.

В інтерв'ю NBC News Зеленський заявив, що партнери України не знали про початок операції ЗСУ в Курській області, зокрема, адміністрація Байдена. Це було несподіванкою для них. Крім того, операція трималася в найсуворішому секреті навіть усередині України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Удар балістикою по Полтаві з десятками жертв: всі подробиці трагедії
Удар балістикою по Полтаві з десятками жертв: всі подробиці трагедії
DAILY
Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Страх і сумніви Заходу. Чому Україні не дають "далекобійність" для ударів по Росії