Зеленський заявив, що Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч військових

Росія перекинула до Курська з України 60 тисяч військових. Це сталося після операції ЗСУ у Курській області.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю NBC News .

Президент уточнив, що Росія перекинула з України до Курська 60 тисяч своїх солдатів. При цьому на Покровському напрямку великого скорочення військ не спостерігалося.

Він зазначив, що однією з цілей операції було змусити Москву відвести війська з лінії фронту в Україні протяжністю в 600 миль. Зокрема, зі сходу країни.

Операція ЗСУ в Курській області

Зазначимо, що операція Збройних сил України на території Росії в Курській області триває вже практично рівно місяць. Про її початок російські Telegram-канали повідомляли 6 серпня.

Станом на 27 серпня, за словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, під контролем України перебуває 1300 квадратних кілометрів території Росії і 100 населених пунктів. Також у полон потрапили 594 військовослужбовці РФ.

В інтерв'ю NBC News Зеленський заявив, що партнери України не знали про початок операції ЗСУ в Курській області, зокрема, адміністрація Байдена. Це було несподіванкою для них. Крім того, операція трималася в найсуворішому секреті навіть усередині України.

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