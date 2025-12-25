Другий енергоблок Південноукраїнської АЕС продовжить роботу до 2035 року

25 грудня Держатомрегулювання офіційно дозволило подальшу експлуатацію енергоблоку №2 Південноукраїнської АЕС ще протягом десяти років.

Дозвільні документи голова відомства Олег Коріков передав т.в.о. голови правління АТ "НАЕК "Енергоатом" Павлу Ковтонюку.

Рішення ухвалено за підсумками державної експертизи ядерної та радіаційної безпеки, яка підтвердила обґрунтованість і безпечність подальшої роботи блоку.

"Це рішення є важливим елементом довгострокової стратегії Енергоатома щодо збереження та розвитку атомної генерації в Україні", - наголосив керівник компанії.

За його словами, українські атомники вкотре довели здатність працювати за найвищими стандартами безпеки, а результат став можливим завдяки професійній роботі колективу станції та фахівців Енергоатома.

Своєю чергою голова Держатомрегулювання підкреслив, що Ліцензійна комісія підтвердила спроможність безпечної експлуатації енергоблоку №2 ВП ПАЕС упродовж наступного десятиліття.

"Під час ухвалення рішення було враховано результати громадських обговорень та засідання Колегії Держатомрегулювання. Це дозволяє експлуатувати блок до 31 грудня 2035 року - до завершення чергової періодичної переоцінки безпеки", - зазначив Олег Коріков.

Генеральний директор Південноукраїнської АЕС Вячеслав Стоянов додав, що підготовка до ліцензування проходила з урахуванням попереднього досвіду, що дало змогу уникнути тривалої зупинки енергоблоку та зберегти обсяги виробництва електроенергії, критично важливі в нинішніх умовах.

Атомна енергетика України

Південноукраїнська АЕС є одним із ключових елементів атомної генерації України, а продовження ресурсу її енергоблоків напряму впливає на енергетичну безпеку держави.

У листопаді 2023 року Енергоатом уже продовжив строк експлуатації енергоблоку №1 ПАЕС, який загалом працюватиме 50 років.

Тоді вперше процедуру було виконано за міжнародними стандартами без зупинки блоку на 200-250 діб, як це практикувалося раніше.

Продовження роботи енергоблоку №2 свідчить про послідовну політику держави та Енергоатома зі збереження потужностей атомної генерації.