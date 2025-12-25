Второй энергоблок Южноукраинской АЭС продолжит работу до 2035 года

25 декабря Госатомрегулирования официально разрешило дальнейшую эксплуатацию энергоблока №2 Южно-Украинской АЭС еще в течение десяти лет.

Разрешительные документы глава ведомства Олег Кориков передал в.и.о. председателя правления АО "НАЭК "Энергоатом" Павлу Ковтонюку.

Решение принято по итогам государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, которая подтвердила обоснованность и безопасность дальнейшей работы блока.

"Это решение является важным элементом долгосрочной стратегии Энергоатома по сохранению и развитию атомной генерации в Украине", - подчеркнул руководитель компании.

По его словам, украинские атомщики в очередной раз доказали способность работать по самым высоким стандартам безопасности, а результат стал возможным благодаря профессиональной работе коллектива станции и специалистов Энергоатома.

В свою очередь председатель Госатомрегулирования подчеркнул, что Лицензионная комиссия подтвердила способность безопасной эксплуатации энергоблока №2 ОП ПАЭС в течение следующего десятилетия.

"При принятии решения были учтены результаты общественных обсуждений и заседания Коллегии Госатомрегулирования. Это позволяет эксплуатировать блок до 31 декабря 2035 года - до завершения очередной периодической переоценки безопасности", - отметил Олег Кориков.

Генеральный директор Южно-Украинской АЭС Вячеслав Стоянов добавил, что подготовка к лицензированию проходила с учетом предыдущего опыта, что позволило избежать длительной остановки энергоблока и сохранить объемы производства электроэнергии, критически важные в нынешних условиях.

Атомная энергетика Украины

Южноукраинская АЭС является одним из ключевых элементов атомной генерации Украины, а продление ресурса ее энергоблоков напрямую влияет на энергетическую безопасность государства.

В ноябре 2023 года Энергоатом уже продлил срок эксплуатации энергоблока №1 ПАЭС, который в целом будет работать 50 лет.

Тогда впервые процедура была выполнена по международным стандартам без остановки блока на 200-250 суток, как это практиковалось ранее.

Продолжение работы энергоблока №2 свидетельствует о последовательной политике государства и Энергоатома по сохранению мощностей атомной генерации.